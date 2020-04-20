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عاصي الحلاني يطرح ألبومه الجديد بعد القضاء على فيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
وكالات

يعيش فارس الغناء عاصي الحلاني الحجر المنزلي مع زوجته وأولاده في بيروت، وينتظر انتهاء الوباء ‏كي يطرح ألبومه الجديد الذي انتهى من تسجيل كل أغنياته.‏

وفي حوار مع "العربية.نت"، كشف عاصي عن أبرز يومياته مع عائلته في الحجر المنزلي، ‏وقال إنه غير منزعج من إجراءات الحجر، لأنه في الأيام الطبيعية يفضّل البقاء في البيت ‏ويخصص وقتًا لعائلته رغم انشغالاته الفنية.‏

كما كشف كيف يقضي وقته هذه الأيام في ممارسة الرياضة والمطالعة وسماع الأخبار والعزف ‏على العود، وفي وقت آخر يبحث عن أشعار جديدة ومواضيع جديدة لأغنياته.‏

وعن أولاده لفت الحلاني إلى أنهم أصدقاؤه، متطرقًا إلى تجربة ابنته ماريتا بالتمثيل في رمضان ‏‏2020، مع الممثلين نادين نسيب نجيم وقصي خولي بأنه هذا خيارها ولم يتدخل به، وأشار إلى ‏أن ماريتا فتاة نشيطة وموهوبة.‏

كما تطرق الحلاني إلى ألبومه الذي سجل كل أغنياته لكنه ينتظر انتهاء أزمة فيروس كورونا ‏لإطلاقه، متمنيًا ألا تطول المدة وأن يعود الجميع لحياتهم الطبيعية.‏

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