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زلزال قوي يضرب اليابان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:11 ص
زلزال قوي
زلزال قوي
وكالات

أعلن المرصد الجيولوجي الأمريكي، اليوم الاثنين، أن هزة أرضية قوتها 6.4 درجة ضربت قبالة الساحل الشرقي لليابان، لكن لم يصدر تحذير من حصول تسونامي

 

ووفقًا للمرصد الأمريكي، وقع الزلزال على عمق 41.7 كيلومتر تحت المحيط الهادي، وعلى بعد اقل من 50 كيلومترا من سواحل إقليم مياغي، مصنفا خطر وقوع خسائر أو ضحايا بأنه منخفض.

 

وقدّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قوة الزلزال ب6.1 درجة، مشيرة إلى أنه ضرب على عمق 50 كيلومترا، فيما لفتت وكالة أنباء كيودو اليابانية أيضا إلى عدم صدور تحذيرات من تشكل موجات تسونامي إثر الزلزال.

 

ويذكر أن اليابان، تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.

 

ونقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية، في عام 2011 ضرب زلزال مدمر بقوة 9 درجات على بعد 130 كيلومترا شرق مياغي مما أدى الى تشكل موجة تسونامي هائلة تسببت بدمار كبير، ومقتل 16 ألف شخص على الأقل.

 

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