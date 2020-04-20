الصحة الكويتية تسجل 62 حالة شفاء من فيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، 62 حالة شفاء من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 367، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.





وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1915.

وقد اقترحت دولة الكويت، في وقت سابق، إنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة، بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية.

وأشار بيان وكالة الأنباء الكويتية إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.