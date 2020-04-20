مي الغيطي تثير الجدل بين جمهورها بسبب ديانتها

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أثارت الفنانة مي الغيطي، الجدل بين متابعيها بعدما شاركت جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلف صورتها لوحة لسيدنا عيسى.



وعلقت مي، على الصور قائلة:"خلاص خلاص شلت إيدي من على دقني!".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"هي مي الغيطي مسيحيه ! شويه شويه وتبقي هدي المفتي مسيحيه انا نتفجئه من الصوره اللي وراها" وأضاف آخر"انتي مسلمة ولامسيحية ردي يامي؟"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"انتى قمر يا قلبى فى كل الاحوال".