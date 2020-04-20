Advertisements

مي الغيطي تثير الجدل بين جمهورها بسبب ديانتها

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أثارت الفنانة مي الغيطي، الجدل بين متابعيها بعدما شاركت جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلف صورتها لوحة لسيدنا عيسى.

وعلقت مي، على الصور قائلة:"خلاص خلاص شلت إيدي من على دقني!".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"هي مي الغيطي مسيحيه ! شويه شويه وتبقي هدي المفتي مسيحيه انا نتفجئه من الصوره اللي وراها" وأضاف آخر"انتي مسلمة ولامسيحية ردي يامي؟"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"انتى قمر يا قلبى فى كل الاحوال".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ حوالي 13 ساعة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ يوم

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على عقوبات المخالفين لإجراءات "شم النسيم" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 20 ساعة

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وليد أزارو يقترب من نهاية مسيرته مع الأهلي

منذ ساعتين

عمرو مرعي يكشف تفاصيل توقيعه للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مُدوية حول موعد استئناف الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

فى المنازل.. تعليق متحدث الوزراء على فرض حظر التجوال برمضان (فيديو)

منذ ساعة و نصف

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 14 ساعة

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بالصور.. إطلالة مميزة لجميلة عوض و هدى المفتي و مي الغيطي

ملك قورة تتألق بإطلالة جديدة على إنستجرام

على أنغام "مرسال لحبيبتي" محمد الشرنوبي يخطف الأنظار على إنستجرام

بالكمامة.. منى فاروق توجه نصائح لجمهورها للوقاية من فيروس كورونا

ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية مميزة

من حديقة المنزل.. مي الغيطي تخطف الأنظار على إنستجرام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:19 ص

تعرف على عقوبات المخالفين لإجراءات "شم النسيم" (فيديو)

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

12:02 ص

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

06:47 م

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم