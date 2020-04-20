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مفاجأة مُدوية حول موعد استئناف الدوري المصري

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تحدث مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، عن عودة مسابقة الدوري المحلي بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد داخل مصر.

الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقررا تأجيل الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية حتى 23 أبريل الجاري، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

وأشار مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، إلى تجنب أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية، إلغاء الدوري حتى لا يتم الصدام مع الأهلي، متصدر المسابقة، موضحاً أن جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة قدم تقريرًا يؤكد أن اللاعبين يحتاجون لشهر كامل من التدريبات، للعودة للياقة المباريات قبل الاستئناف.

ونوه المصدر إلى أن استئناف مسابقة الدوري المصري تحتاج إلى شهرين من المباريات المتلاحمة بدون توقف، للعودة للياقة وفي حال توقف المسابقة بسبب الارتباطات الأفريقية للأندية والمنتخبات ستكون المدة أطول.

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