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أعلى درجة حرارة.. مفاجأة غير سارة عن طقس أول رمضان (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:34 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يسوده حالة من الاستقرار على مختلف أنحاء الجمهورية، ولكن هناك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

وكشف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة سترتفع بشكل ملحوظ في النصف الثاني من الأسبوع الجاري، وستعاود انخفاضها بنهاية الأسبوع، موضحا أننا مقبلون على النصف الثاني من الربيع، وفيه تسجل درجة حرارة أعلى معدل على مدار العام.

وعن طقس أول أيام شهر رمضان، كشف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ورياح خماسينية محملة بالأتربة.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 20 إبريل 2020، والموافق لـ يوم "شم النسيم".

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، القاهرة العظمي 29 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمي 24 درجة والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمي 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمي 32 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمي 32 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمي 34 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمي 25 درجة والصغرى 10 درجات.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو خفيفة إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن طقس شم النسيم غدًا جميل وممتع، ودرجات الحرارة وإن كانت أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين إلا أن هناك نسمات من الهواء تجعلنا نشعر بجمال الربيع، ومن الممكن أن نستمتع بشم النسيم في الشرفات والمنازل في ظل إجراءات الحد من انتشار كورونا.

وأضاف "شاهين"، أن طقس اليوم معتدل وممتع جدًا لطيف على السواحل الشمالية معتدل على القاهرة والوجه والبحري وشمال الصعيد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء، وبه نسمات هواء تجعلنا نستمتع بطقس الربيع.

ونوه مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، بأن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر غير مؤثرة على الطرق، والملاحة البحرية معتدلة في البحر المتوسط والأحمر، لافتًا إلى أنه سيكون هناك موجة حارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وترتفع درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تصل لـ 5-6، متوقع ان تتراوح بين 31-32 درجة مئوية على القاهرة نتيجة وجود منخفض جوي بالصحراء الغربية، والذي يجلب رياح جنوبية غربية قادمة من شرق ليبيا والصحراء الغربية، وتنحصر الأتربة العالقة وغير المؤثرة على الرؤية في غرب البلاد.

وأشار "شاهين"، إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن نسب الرطوبة المنخفضة تجعلنا لا نشعر باختناق الصيف، مناشدًا المواطنين بالحذر الشديد في تخفيف الملابس. 

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