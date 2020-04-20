برسم كمامات على البيض.. نور اللبنانية تحتفل بأعياد الربيع

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شاركت الفنانة نور اللبنانية، جمهورها أحتفالها بأعياد الربيع من خلال نشر صورة جديدة لها من داخل الحجر المنزلي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة تحمل طبق بيض ملون ومرسو عليه كمامات".



وعلقت نور، على الصورة قائلة:"أصبحت انا واولادي أكثر إبداعًا هذا العام في تلوين البيض عيد فصح سعيد".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"كل سنة وانتي طيبة يا جملية الجميلات" وأضافت الفنانة راندا البحيري"قمر الله أكبر عليكي".



يذكر أن نور اللبنانية، تشارك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "البرنس" الذي يشارك في بطولته الفنان محمد رمضان ونجلاء بدر وأحمد زاهر.