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أحمد فهمي: "العالم يتغير بسبب ڤيروس والناس لا يتغيرون"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعرب الفنان أحمد فهمي عضو فريق واما عن إستيائه الشديد تجاه بعض الأشخاص الذين يتحلون بالصفات السيئة،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب أحمد فهمي منشورًا قال فيه:"كفاكم عبثًا العالم يتغير بسبب ڤيروس و الناس لا يتغيرون،الخالق يعطينا درسًا و مازال الناس يحاربون بعضهم البعض من أجل اشياء وهمية".

ثم حرص على تهنئة الجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان قائلًا: "قبل شهر رمضان اتمني من الجميع للجميع ،الكلمة الطيبة،و اعتبروها صدقة،وصدقًا لنا جميعًا،كفانا عبثًا".

وفي سياق آخر،يُشارك أحمد فهمي مسلسل "أسود فاتح"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كريم العدل،ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال،شريف يسري،بطولة هيفاء وهبي،معتصم النهار،نبيل نور الدين، شريف سلامة،والمسلسل كان من المفترض عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لكن تم تأجيله بسبب عدم استكمال المشاهد المتبقية لهم.

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