Advertisements

تسجيل 5 حالات شفاء و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:43 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت وزارة الصحة في سلطنة عمان تسجيل 5 حالات شفاء و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 57 حالة شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد سجلت وزارة الصحة العمانية، يوم السبت الماضي، 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما أعلنت شفاء 6 حالات و86 إصابة جديدة بالفيروس.

 

 وعزلت السلطات في عمان، العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سلطنة عمان حالات شفاء الأطقم الطبية

أخبار تهمك

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

فى المنازل.. تعليق متحدث الوزراء على فرض حظر التجوال برمضان (فيديو)

منذ ساعة و نصف

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 15 ساعة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ يوم

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو مرعي يكشف تفاصيل توقيعه للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على عقوبات المخالفين لإجراءات "شم النسيم" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 20 ساعة

وليد أزارو يقترب من نهاية مسيرته مع الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مُدوية حول موعد استئناف الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تقرر إغلاق العاصمة مسقط بسبب انتشار كورونا

الصحة الإماراتية تسجل 4 وفيات و376 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تعلن شفاء 26 حالة من فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:19 ص

تعرف على عقوبات المخالفين لإجراءات "شم النسيم" (فيديو)

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

12:02 ص

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

08:55 ص

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

06:47 م

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم