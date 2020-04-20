تسجيل 5 حالات شفاء و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

أكدت وزارة الصحة في سلطنة عمان تسجيل 5 حالات شفاء و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 57 حالة شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

وقد سجلت وزارة الصحة العمانية، يوم السبت الماضي، 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما أعلنت شفاء 6 حالات و86 إصابة جديدة بالفيروس.

وعزلت السلطات في عمان، العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.