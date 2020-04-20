هنا شيحة تروج لمسلسل"شاهد عيان"

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روجت الفنانة هنا شيحة، لمسلسل "شاهد عيان" الذي تشارك به خلال السباق الرمضاني المقبل، من خلال مشاركة جمهورها بصورة جديدة لها من الكواليس، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت هنا، على الصورة قائلة:"شاهد عيان رمضان 2020".



مسلسل "شاهد عيان" تدور أحداثة في إطار تشويقي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حسن الرداد وبسمة حسن ومحمد لطفي وليد فواز، والمسلسل من تأليف أحمد مجدي، ومن إخراج محمد حماقي، ومن المقرر عرض المسلسل عبر شاشة "النهار" في الموسم الرمضاني المقبل.