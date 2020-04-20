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ريال مدريد يضحي بـ6 نجوم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:57 ص
بيريز
بيريز
وكالات

ينوي فلورنتين بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بستة لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وفقاً لمعلومات صحيفة آس الإسبانية، فإن هناك ثورة مرتقبة في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وسيسعى "الملكي" إلى جمع الأموال لجلب تعاقدات جديدة عن طريق بيع العديد من اللاعبين الحاليين في فريق زيدان.

 

وسيكون ريال مدريد بصدد التخلص من الحارس الفرنسي ألفونس أريولا بنهاية إعارته تزامناً مع نهاية الموسم الحالي، بالإضافة إلى ذلك، ينوي بيريز التضحية بحوالي 6 لاعبين حاليين في تشكيلة "زيزو".

 

وعلى الرغم من أنه لا يريد المغادرة، إلا أن جاريث بيل سيكون في السوق، جنباً إلى جنب مع خاميس رودريجيز، ولوكاس فاسكيز، وماريانو دياز، ومن المحتمل أيضاً أن يتم بيع ألفارو أودريوزولا، وناشو فرنانديز.

 

ويعمل ريال مدريد على التخلص من ناتشو مع محاولة جلب مدافع لايبزيج الألماني، دايوت أوباميكانو، الذي لفت انتباه المدرب الفرنسي زيدان.

 

وبالتالي، يمكن لريال مدريد أن ينعش خزينته بمبلغ يصل إلى 121 مليون يورو، في حال بيع اللاعبين الستة المذكورين أعلاه في الصيف، حيث تقدر قيمة جاريث بيل وخاميس رودريغيز بـ32 مليون يورو لكل لاعب، أما قيمة فاسكيز وأودريوزولا تبلغ 16 مليون يورو لكل لاعب، بينما تبلغ قيمة ماريانو دياز 13 مليون يورو، وناتشو فرنانديز 12 مليون يورو.

 

كما سيساعد رحيل هؤلاء اللاعبين ريال مدريد إلى توفير حوالي 75 مليون يورو من فاتورة الأجور السنوية، مما يسمح للنادي بجلب تعاقدات جديدة دون المخاطرة بتجاوز الحد الأقصى للإنفاق الذي يحسبه "الليجا" لكل نادٍ.

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زيدان ريال مدريد جاريث بيل بيريز

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