شفاء حالتين من كورونا وسلبية 18 آخرين بمستشفى عزل كفر الزيات

كشف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن نتائج تحاليل 18 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى عزل كفر الزيات جاءت سلبية، الى جانب شفاء حالتين وخرجوهما من المستشفى والذهاب الى منازلهما.





وأشار " حميدة" في تصريحات صحفية اليوم الاثنين،

الى أن المديرية دعمت المركز الطبي في قرية كفر جعفر، في مركز بسيون، والتي عزل منها 13 ألف مواطن بعد ظهور 12 حالة مصابة بفيروس كورونا بعدد من الأطباء والمستلزمات الطبية، مشيرا أن فريق الترصد في القرية متواجد على مدار الساعة ويقوم بفحص المخالطين للحالات المصابة للحد من انتشار الفيروس، الى جانب استمرار أعمال التعقيم والتطهير لشوارع القرية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



