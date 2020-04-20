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جهاز الشروق يصادر مواد بناء بمبنى مخالف بالمنطقة المضافة للمدينة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم رصد حالة فردية لبناء عشوائى بدون ترخيص، بالمناطق المضافة للمدينة، والتى تقع بالاتجاه الغربى للدائرى الأوسطى (جمعية السلام)، حيث إستغل حائزو قطعة الأرض الظروف الإستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لمحاولة البناء المخالف .


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى أن لجنة الإزالة الفورية، بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف الأعمال مع إزالة الشدة الخشبية فى مهدها، ومصادرة حديد التسليح والأسمنت بداخل موقع المبانى، بجانب تحرير محضر المخالفة اللازم.


كما حذر رئيس الجهاز، مرتكبي المخالفات،  من تنفيذ أعمال مخالفة، حيث سيتم التصدى بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أى مخالفة، بهدف الحفاظ على النسق المعمارى لمدينة الشروق.



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