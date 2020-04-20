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"زارني في المنام.. دعاء ديني جديد لمجد القاسم في رمضان 2020

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
سجل المطرب مجد القاسم دعاءً دينيًا جديدًا يحمل عنوان "زارني فى المنام" ومن المقرر طرحه خلال شهر رمضان المقبل.

والدعاء من كلمات الشاعر وليد دوسوقي، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع الموسيقى عمر إسماعيل وإسلام الحسن.

وفي سياق آخر،طرح مجد القاسم مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "خليك في البيت" لحث المواطنين على عدم الخروج من المنزل، للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر.

والجدير بالذكر أن مجد القاسم انتهى مؤخرًا من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة ويحتوي الألبوم على عشر أغاني ، يتعاون خلالهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضي،صلاح عطية، محمود شوقي،باسم منير،حمادة عصمت وريمون.

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