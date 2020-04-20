شوارع كفر الشيخ خالية من المواطنين خلال شم النسيم (صور)

ساد الهدوء التام شوارع مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، لأول مرة في مثل هذه المناسبة، حيث خلت الشوارع من المارة وقامت المحال التجارية بإغلاق أبوابها، وقام المواطنون بالإحتفال بيوم "شم النسيم" في منازلهم تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما انتشر رجال الأمن بالشوارع تنفيذا لتلك التعليمات والقرارت الخاصة بمنع تجمع أو ازدحام المواطنين كما هو معتاد خلال هذا اليوم.





وخلت حدائق ومنتزهات مدينة دسوق، من المواطنين خلال الاحتفال بشم النسيم، حيث تم إغلاق كورنيش النيل والحدائق العامة والمجانية والرسمية وجميع مراكز الشباب والملاعب والمتنزهات العامة وكافة جميع الحدائق وجميع انواع الرحلات النليلية.





كما قام المهندس محمد إمام، رئيس مدينه مصيف بلطيم، بغلق جميع المنافذ المؤديه إلى المدينه، مع تواجد أمنى مكثف بجميع شواطئ المدينه لمتابعه التزام المواطنين بقرار الحظر وعدم التجمعات بكورنيش وشواطى المدينه والحدائق العامه وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حسم وشده حفاظا علي صحه وسلامه المواطنين.





وأغلقت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ أبوابها، أمام الزوار للمرة الأولي وخاصة في هذه المناسبة، تنفيذا لقرار اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بغلق كافة الحدائق والمنتزهات العامة، من أجل مواجهة إنتشار فيروس "كورونا المستجد".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.



