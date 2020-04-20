روسيا تسجل 4268 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 4268 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقد سجل مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في وقت سابق، 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو، ليرتفع عدد الوفيات إلى 204 حالة.

وأشار المركز الروسي، إلى أن أعمار المتوفين الـ28 تتراوح بين 44 و98 عاما"، لافتاً إلى أنه تم التشخيص لديهم جميعا الالتهاب الرئوي الذي سببه الفيروس، بجانب أمراض مزمنة عانى معظمهم منها، مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكلى والسكري وأمراض القلب والانسداد الرئوي والتهاب القصبات.

وذكر المركز أن حصيلة الإصابات في العاصمة ارتفعت بواقع 3750 حالة وبلغت 24323، لافتأً إلى أعدد الإصابات في عموم روسيا أكثر من 42.8 ألف شخص، تعافى منهم أكثر من 3.2 ألف مريض.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,398 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 165 ألف حالة وفاة، وأكثر من 615 ألف حالة شفاء.