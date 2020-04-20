بيض شم النسيم | خطوات تلوين البيض بمواد طبيعية من المطبخ

بيض شم النسيم | اعتاد الأطفال كل عام على تلوين بيض شم النسيم، ولكن الألوان الصناعية تضر بالصحة وتسبب مخاطر عديدة، منها مشاكل للكبد والكلى وتسمم الأطفال والإسهال، لذا نقدم للأطفال طرق طبيعية لتلوين بيض شم النسيم بكل سهولة من مطبخك:





يمكن للأطفال تلوين بيض شم النسيم باللون الاحمر عن طريق استخدام ورق الورد أو أوراق الكركديه أو قشر التّفاح الاحمر





يمكن تلوين بيض شم النسيم باللون الاسفر عن طريق وضع بودرة الكركم لتلوين البيض باللون الأصفر





يمكن للاطفال استخدام قشر البتنجان أو عصير العنب لتلوين البيض باللون البنفسجي





وعن تلوين البيض باللون البرتقالي يمكن استخدام قشر البصل الأحمر مضافة لبودره الكركم



