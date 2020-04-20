يوفنتوس يسعى لخطف زيدان على طريقة رونالدو

أشارت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.





وبحسب لدموقع "le10sport" الفرنسي، فإن يوفنتوس يحاول إقناع زيدان من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفًا لماروريسيو ساري.





وتابع الموقع، أن يوفنتوس بعلم جيدا صعوبة المفاوضات مع زيدان، كما أنهم لا يتمنون أي ضرر لريال مدريد.





وأشار الموقع، أن يوفنتوس يعلمون جيدا توتر العلاقه بين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وإن تحسنت مؤخرا لكنها ليست قوية.





وتربط زيدان علاقة جيدة مع السيدة العجوز، حتيث سبق وأن لعب الفرنسي في يوفنتوس في الفترة ما بين عام 1998 إلى 2001، قبل انتقاله إلى ريال مدريد.