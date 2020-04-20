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نيللي كريم تغني تتر مسلسل "بـ 100 وش"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة نيللي كريم، مقطع فيديو جديد لمسلسلها الجديد "ب100 وش"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الفيديو تغني أغنية "مليونير".

وعلقت نيللي، على الصورة قائلة:"ايوا بقا".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"جميلة الجميلات يا نيللي والجميل آسر ياسين بانتظار مسلسل رمضان بالتوفيق إن شاءالله" واضاف الفنان محمد رجب "مبروك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"نيللي خطيرة في كل حاجة ناجحة".

يذكر أن نيللي كريم، تواصل تصوير مسلسل "ب100 وش"، وتدور أحداثة إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان آسر ياسين.

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