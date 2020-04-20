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اتحاد الكرة يكشف موعد إقامة كأس مصر

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:45 ص
ارشيفية
ارشيفية
الفجر الرياضي
حسمت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الموعد النهائي لإقامة بطولة كأس مصر هذا الموسم، فى ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.


واستقر أعضاء اللجنة على استكمال كأس مصر هذا الموسم، ولكن قبل انطلاق الموسم الجديد، فى ظل صعوبة إقامتها هذا الموسم نظرا لتعليق النشاط الرياضى حاليا، بالإضافة الى قرار الاتحاد بإقامة بطولة الدورى واستكماله حتى لو استمر حتى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.


الجدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخير لبطولة كأس مصر بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.

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