اتحاد الكرة يكشف موعد إقامة كأس مصر

حسمت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الموعد النهائي لإقامة بطولة كأس مصر هذا الموسم، فى ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

حسمت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الموعد النهائي لإقامة بطولة كأس مصر هذا الموسم، فى ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.