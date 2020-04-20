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رئيس وزراء فرنسا: البلاد لن تعود إلى طبيعتها لفترة طويلة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، إن فرنسا لن تعود إلى وضعها الطبيعي لفترة طويلة، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

وصرح رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي يوم الأحد "إن تصور أن الوضع يتحسن سيكون خطأ"، مضيفا أن فرنسا تجاوزت ذروة الوباء. وحذر من أن البلاد لن تعود إلى طبيعتها قريبًا لأنه لا يوجد حاليًا لقاح ولا علاج.

علقت فرنسا جميع الأعمال غير الضرورية حتى 11 مايو.

وقال فيليب، إن 11 مايو لن يكون نهاية الحظر، بل مرحلة جديدة. وقال إنه سيتم الإعلان عن إجراءات ما بعد 11 مايو في غضون أسبوعين وستستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية هي: التباعد الاجتماعي، والاختبار الهائل، وعزل الأشخاص الذين كانت نتائجهم إيجابية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المدارس لن يتم إعادة فتحها في كل مكان بعد 11 مايو، وعلى أي حال، ستعمل بشكل مختلف. كانت السلطات تدرس خيارات مثل إخبار الطلاب بحضور الفصل الدراسي في أسابيع بديلة، أو استخدام غرف أكبر من المعتاد.

كما أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم إعادة السماح بالزيارات إلى دور رعاية المسنين اعتبارًا من يوم الاثنين، ولكن سيتم تقييدها بشدة. وقال، على سبيل المثال، لن يُسمح بالاتصال الجسدي.

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كورونا في فرنسا فيروس كورونا (كوفيد-19) رئيس وزراء فرنسا

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