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ألمانيا تستعد لاعادة فتح بعض المحلات التجارية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
بدأت ألمانيا في تخفيف قيود الإغلاق، اليوم الاثنين، مما سمح للشركات والمحلات التجارية بإعادة فتح أبوابها مع عودة البلاد إلى طبيعتها، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

يمكن إعادة فتح المتاجر التي يصل حجمها إلى 800 متر مربع، طالما أن لديها إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي.

يُسمح أيضًا بإعادة فتح المكتبات ووكلاء السيارات ومحلات الدراجات بغض النظر عن حجمها. في بعض مناطق ألمانيا، يتم إعادة فتح حدائق الحيوان. يختلف إعادة فتح المتاجر والشركات من ولاية إلى أخرى.

يأتي ذلك بعد أن قالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الفيروس في البلاد "يمكن السيطرة عليه".

أفاد معهد روبرت كوخ، الوكالة الوطنية الألمانية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن كل شخص مصاب بـ Covid-19 يصيب الآن أقل من شخص آخر في المتوسط.

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