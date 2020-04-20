هالة فاخر تخضع لعملية جراحية أثناء تصوير مسلسل "سكر زيادة"

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تعرضت الفنانة هالة فاخر لوعكة صحية شديدة أثناء تصويرها مسلسلها الجديد "سكر زيادة"، جعلتها تخضع لإجراء عملية جراحية في لبنان لتركيب ٤ دعامات في القلب،واستقرت حالتها الصحية بعدما حصلت على اجازة لعدة أيام، ثم عادت هالة فاخر لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية لها.



يُشار أن مسلسل"سكر زيادة"من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان،ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال،إبراهيم محسن،بطولة نادية الجندي،نبيلة عبيد،سميحة أيوب هالة فاخر،مي الغيطي،طارق عبدالعزيز، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.



وتجسد هالة فاخر خلال الأحداث دور الصديقة المقربة للفنانة نبيلة عبيد، ولكنها مصابة بالزهايمر وتنسى كل شىء يحدث بينهم، فيجعل ذلك أحداث دورها تدور فى إطار كوميدى.





والجدير بالذكر أن الفنانة هالة فاخر شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كلبش٣"،وهو من تأليف باهر دويدار،إخراج بيتر ميمي،إنتاج سينرجي،بطولة أمير كرارة،أحمد عبد العزيز،هشام سليم،أحمد العوضي،يسرا اللوزي،محمد علي رزق، ومجموعة مميزة من النجوم.