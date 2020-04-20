محافظ الإسكندرية: عروس البحر المتوسط نموذج مشرف يحتذى به في الالتزام

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك التزام كامل من جانب المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة المصرية لمنع التجمعات في شم النسيم، مؤكدا أن الكورنيش خالي من المارة، ولا يوجد أحد في الشارع.





وأشار "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن كل قرارات مجلس الوزراء بخصوص إغلاق المتنزهات والحدائق والشواطىء مطبقة، معقبا: "هنقضي شم النسيم مع أسرنا في البيوت".





وأكد محافظ الإسكندرية، أن الوضع بالمحافظة على ما يرام، وتعتبر نموذج مشرف يحتذى به لكل المحافظات.





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