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محمد الشرنوبي يروج لحفل شم النسيم على قناة "dmc وON"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
يسعد الفنان محمد الشرنوبي، اليوم لإحياء حفلًا غنائيًَا أحتفالًا بشم النسيم الساعة 4 عصرًا عبر شاشة "dmcوON"، واعلن عن ذلك من خلال نشر بوستر الحفلة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"هستناك جدًا يا قلبي" واضاف آخر"انا قاعدة من دلوقتي وكل شويه يجي الأعلان بتاعك على دي ام سي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بالتوفيق".

يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي، فيلم "بنات ثانوي"، وتدور أحداثة حول مشاكل مرحلة الثانوية العامة، وشارك في بطولته الفنانة هنادي مهنى وهدى المفتي ومي الغيطي.

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