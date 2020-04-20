حارس السد القطري يكشف عن إمكانية لعبه بالدوري السعودي للمحترفين

كشف سعد الشيب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري عن إمكانية لعبه في الدوري السعودي للمحترفين، في حال تلقى عرض.





وأكد الشيب في مقطع فيديو بث مباشر عبر تطبيق إنستجرام، على تطلعه للتواجد في نادي كبير نظرا لتواجده مع نادي كبير حاليا، مشيرا إلى أنه يختار الهلال السعودي.





وأشار حارس مرمى السد، "هناك أندية كبيرة أخرى بالسعودية مثل ؛ النصر والأهلي والشباب والإتحاد وجمهوره مشاء الله تبارك الله".





جدير بالذكر أن سعد الشيب حارس مرمى السد القطري كان قد حصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس أمم آسيا لعام 2019 مع منتخب بلاده، بعدما توج باللقب مع منتخب قطر.





ويتوقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.