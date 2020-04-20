Advertisements

غضب عارم من تصرفات رونالدو في البرتغال.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:02 ص
رونالدو
رونالدو
الفجر الرياضي
أحتفل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ، بعيد ميلاد ابنة شقيقته في مطعم عائلي مع حوالي 20 شخصًا، مخترقًا بذلك قواعد الحجر الصحي التي تنص على عدم الاختلاط.

وأشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"وأضافت أن الحفل شهد تواجد صديقته جورجينا ووالدته دولوريس والعديد من أصدقاء وأقارب رونالدو .

الأمر الذي صاحبه حالة كبيرة من الصخب على تصرفات رونالدو المتناقضة مع سياسة البرتغال في تشجيع المواطنين على البقاء في المنزل وكان "الدون" في طليعة من دعا المواطنين لهذا الإجراء لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعد هذه الواقعة ليست الأولى لرونالدو في خرق الحظر بالبرتغال، بعد أثارته للجدل في الأسابيع الماضية بعدما تدرب على ملعب ناسيونال ماديرا، وهو ما تسبب في انتقادات حادة له، من جانب العديد من البرتغاليين، بدعوى انتهاكه قواعد الحجر الصحي.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على عقوبات المخالفين لإجراءات "شم النسيم" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مُدوية حول موعد استئناف الدوري المصري

منذ ساعتين

وليد أزارو يقترب من نهاية مسيرته مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يضحي بـ6 نجوم

منذ 33 دقيقة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ يوم

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو مرعي يكشف تفاصيل توقيعه للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 16 ساعة

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 17 ساعة

تناول هذا النوع.. أسماك مملحة غير ضارة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 ص

تناول هذا النوع.. أسماك مملحة غير ضارة (فيديو)

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

12:02 ص

تعرف على عقوبات المخالفين لإجراءات "شم النسيم" (فيديو)

08:19 ص

ريال مدريد يضحي بـ6 نجوم

10:57 ص

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

06:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم