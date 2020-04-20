غضب عارم من تصرفات رونالدو في البرتغال.. تعرف على التفاصيل

أحتفل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ، بعيد ميلاد ابنة شقيقته في مطعم عائلي مع حوالي 20 شخصًا، مخترقًا بذلك قواعد الحجر الصحي التي تنص على عدم الاختلاط.

أحتفل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ، بعيد ميلاد ابنة شقيقته في مطعم عائلي مع حوالي 20 شخصًا، مخترقًا بذلك قواعد الحجر الصحي التي تنص على عدم الاختلاط.

الأمر الذي صاحبه حالة كبيرة من الصخب على تصرفات رونالدو المتناقضة مع سياسة البرتغال في تشجيع المواطنين على البقاء في المنزل وكان "الدون" في طليعة من دعا المواطنين لهذا الإجراء لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الأمر الذي صاحبه حالة كبيرة من الصخب على تصرفات رونالدو المتناقضة مع سياسة البرتغال في تشجيع المواطنين على البقاء في المنزل وكان "الدون" في طليعة من دعا المواطنين لهذا الإجراء لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعد هذه الواقعة ليست الأولى لرونالدو في خرق الحظر بالبرتغال، بعد أثارته للجدل في الأسابيع الماضية بعدما تدرب على ملعب ناسيونال ماديرا، وهو ما تسبب في انتقادات حادة له، من جانب العديد من البرتغاليين، بدعوى انتهاكه قواعد الحجر الصحي.