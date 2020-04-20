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محمد ثروت يروج لبرنامج "محدش فاهم حاجة"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
روج الفنان محمد ثروت، لبرنامجه الجديد الذي يحمل اسم "محدش فاهم حاجة" وتدور أحدثه في كوميدي مقالب، من خلال نشر بوستر البرنامج، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد، على البوستر قائلًا:"في رمضان محدش فاهم حاجة حصريًا على mbc masr".

يذكر أن آخر أعمال محمد ثروت، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا منهم الفنانة عارفة عبد الرسول ومي كساب وشيكو وهشام ماجد وميرنا جميل وسامي مغاوري، والمسلسل من إخراج معتز التوني، وعرض بر منصة "شاهد نت" الإلكترونية.

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