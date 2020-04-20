تسجيل 136 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 136 إصابة ووفاة واحدة منذ مساء أمس، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 13654 إصابة و173 وفاة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن هناك 150 حالة خطيرة، بينها 144 على أجهزة التنفس الصناعي، إضافة إلى 134 حالة متوسطة و9326 حالة طفيفة و3872 حالة شفاء.

وأضاف البيان، أن إجمالي الإصابات التي سجلتها إسرائيل بحلول صباح أمس الأحد 13362، ما يعني أن العدد ارتفع بواقع 292 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.