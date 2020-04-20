"البرنس".. فتحي عبدالوهاب يخضع لجلسة تصوير

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خضع الفنان فتحي عبدالوهاب، لجلسة تصوير جديدة، وشارك جمهوره بصورة منها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور فتحي، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"البرنس" وأضاف الفنان محمد رجب"النجم ابو الشياكة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"طبعًا انت برنس البرانيس في كوكب التمثيل".



يذكر أن آخر أعمال فتحي عبدالوهاب، فيلم "لص بغداد" وتدور أحداثة في إطار أكشن، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد امام وأمينة خليل ومحمد عبدالرحمن وياسمين رئيس وخالد الصاوي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.