نجم برشلونة السابق يكشف حقيقة رحيل ميسي عن الفريق

كشف واحد من نجوم نادي برشلونة السابقين عن حقيقة رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق في نهاية الموسم.





وأكد سيسك فابريجاس نجم برشلونة السابق وموناكو الحالي أن ميسي لن يرحل نهائيا عن صفوف البارسا في الصيف القادم.





وقال فابريجاس في تصريحات صحفية: "أتحدث مع ميسي تفكيره الدائم هو إنهاء مسيرته في برشلونة، ومن الممكن أن تحدث آلاف الأشياء في النادي بعد ذلك لكني أثق تماما في أنه سينهي مسيرته هناك".





وكانت العديد من التقارير الصحفية قد انتشرت في الفترة الأخيرة أن ميسي قد يرحل عن صفوف البارسا في نهاية الموسم الجاري ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضمه على رأسها مانشستر سيتي وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.



