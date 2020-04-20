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manpower gov eg وزارة القوى العاملة لصرف المنحة الاستثائية للعمالة الغير منتظمة والحصول على 500 جنيه | Inquire now

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:19 ص
صرف منحة العمالة غير المنتظمة
صرف منحة العمالة غير المنتظمة

manpower gov eg وزارة القوى العاملة لصرف المنحة الاستثائية للعمالة الغير منتظمة والحصول على 500 جنيه | Inquire now

تصدرت manpower gov eg وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين الموافق 20/4/2020، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) لصرف المنحة الاستثائية للعمالة الغير منتظمة والحصول على 500 جنيه.

manpower gov eg وزارة القوى العاملة | وقامت وزارة القوى العاملة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها manpower gov eg بنشر طريقة تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى أنه يجب عليهم التسجيل أولًا لصرف المنحة الاستثنائية وقدرها 500 جنيه.

ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة فكرة التسجيل عبر خدمة الواتساب، وطالب الجميع بسرعة التسجيل عبر الموقع الرسمي www.manpower.gov.eg.

وأوضح الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تم بالفعل صرف المرحلة الأولى من منحة 500 جنيه يوم الإثنين الماضي من مكاتب البريد المصري، وفروع البنك الزراعي في أنحاء الجمهورية، مضيفًا أن الوزارة تعمل على مساعدة العمالة غير المنتظمة من خلال التدقيق في بياناتهم عبر تسجيل استمارة المنحة عبر موقع الوزارة الرسمي.

وشرح سعفان أن نشر أسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة للمرحلة الثانية، عبر الاتصال على رقم (142)، ويتم إرسال كافة التفاصيل على رقم الهاتف المحمول المسجل لدى الوزارة على استمارة المستفيد.

تسجيل العمالة غير المنتظمة وزارة القوى العاملة manpower gov eg
أعرب الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ان الموقع الرسمي الخاص بتسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة هو موقع الوزارة فقط لا غير، معبرًا عن استياءه الشديد من الأخبار الكاذبة التي تهدف للتسجيل عبر الواتساب، مؤكدًا دعمه لكافة العمالة وتنفيذ طلب الرئيس بصرف المنحة لمدة 3 أشهر "أبريل – مايو – يونيه"، مضيفًا أن خطوات التسجيل سهلة وبسيطة ولن تُسبب أي عناء، وخطوات التسجيل كالتالي:-

1– الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

2– اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

3– انقر على كلمة "اضغط هنا" للتسجيل.

4–  قم بملئ بيانات الاستمارة.

5– قم بالضغط على إرسال.

جدير بالذكر أن الحكومة قامت بإطلاق موقع "أهالينا" لدعم العمالة غير المنتظمة، من خلال التبرع العام لهم من خلال الشركات والأشخاص لمشاركة الحكومة في معالجة أزمة "فيروس كورونا" المستجد (كوفيد-19).

manpower gov eg وزارة القوى العاملة لصرف المنحة الاستثائية للعمالة الغير منتظمة والحصول على 500 جنيه | Inquire now

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