أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 20-4-2020 في المصانع المصرية





أسعار مواد البناء اليوم





حافظت أسعار الحديد على استقرارها، اليوم الاثنين 20-4-2020، وسجل حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.





وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.





أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم





مسلح العربية للأسمنت 813 جنيهًا للطن





النصر من العربية للأسمنت 785 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن





أسمنت أسيوط "الفهد" ليسجل 755 جنيها للطن





أسمنت المنيا أسيك ليسجل785 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت حورس 783 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت الصخرة سجل 770 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت لافارج المخصوص سجل 790 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العسكري سجل 780 جنيهًا للطن





أسمنت سيناء سجل 778 جنيهًا للطن





سعر أسمنت حلوان 803 جنيهًا للطن





سعر أسمنت مصر بني سويف 800 جنيهًا للطن





أسمنت السويدي سعر 813 جنيهًا للطن





سعر أسمنت المسلة سجل 770 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العسكري بني سويف استقر ليسجل 780 جنيهًا للطن





سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن





سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن





سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن





سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن





سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن





سعر أسمنت سيناء النخيل ليسجل 718 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 715 جنيها للطن





سعر أسمنت حلوان الواحة سجل 735 جنيها للطن





أسمنت أسيوط سعر 830 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسيك سي وتر 828 جنيها للطن





سعر أسمنت لافارج قاهر البحار 838 جنيها للطن





السويس سي ووتر سعر 828 جنيهًا للطن





السويدي المقاوم سعر 838 جنيهًا للطن







