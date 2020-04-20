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أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 20-4-2020 في المصانع المصرية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر

أسعار مواد البناء اليوم 

حافظت أسعار الحديد على استقرارها، اليوم الاثنين 20-4-2020، وسجل حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم

مسلح العربية للأسمنت 813 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت  785 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن

أسمنت أسيوط "الفهد"  ليسجل 755 جنيها للطن

أسمنت المنيا أسيك  ليسجل785 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس 783 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت الصخرة سجل  770 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص سجل 790 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري سجل 780 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء سجل 778 جنيهًا للطن

سعر أسمنت حلوان  803 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف  800 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي سعر 813 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة سجل 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف استقر ليسجل 780 جنيهًا للطن

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن

سعر أسمنت سيناء النخيل ليسجل 718 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العمران 888  سجل سعر 715 جنيها للطن

سعر أسمنت حلوان الواحة سجل 735 جنيها للطن

أسمنت أسيوط سعر 830 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيك سي وتر  828 جنيها للطن

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار  838 جنيها للطن

السويس سي ووتر سعر 828 جنيهًا للطن

السويدي المقاوم سعر 838 جنيهًا للطن


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