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كريسبو يطالب لاوتارو مارتينيز برفض برشلونة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:03 م
مارتينيز
مارتينيز
الفجر الرياضي

وجه الأرجنتيني هيرنان كريسبو نجم إنتر ميلان السابق، على نصيحة مواطنه لاوتارو مارتينيز، بالبقاء في صفوف النيراتزوري لمدة 3 مواسم مقبلة على الأقل.

 

وارتبط لاوتارو مارتينيز بالعديد من الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة أبرزها برشلونة الذي يسعى لضمه من أجل خلافة لويس سواريز.

 

وقال كريسبو في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "أخبر لاوتارو بأن يجب عليه البقاء في إنتر ميلان بدون شك.. لقد قدم أداء جيدًا مع راسينج، ثم انضم لإنتر واستبدل بماورو إيكاردي في موسمه الأول، ثم تمت ترقيته ليصبح لاعبًا أساسيًا في عامه الثاني".

 

وتابع "هذا هو موسمه الأول كلاعب أساسي مع إنتر ميلان، الوقت ليس كافيًا لحسم قرار يُغير حياته بالذهاب إلى برشلونة.. لاوتارو بحاجة إلى 3 سنوات كي يكمل تطوره، ثم يكون بإمكانه التفكير في الرحيل عن إنتر ميلان".

 

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