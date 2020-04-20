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الصحة الكويتية تعلن عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1995، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت الحكومة الكويتية، قد أعلنت مد فترة حظر التجول ساعتين صباحا إلى السادسة بدلا من الرابعة صباحا، ومد فترة العطلة أسبوعين إضافيين بسبب انتشار فيروس كورونا، كما فرضت عزلا كاملا على منطقتين في محيط العاصمة.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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