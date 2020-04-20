كورونا يعرقل إبراهيموفيتش عن إنجاز تاريخي

منع التوقف الإجباري للنشاط الكروي بسبب كارثة وباء كولاونا، نجم نادي ميلان الإيطالي " زلاتان إبراهيموفيتش " من تحقيق إنجاز فريد، خلال مسيرته الطويلة في الملاعب.





وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم صاحب الـ38 عاماً على أعتاب إنجاز تاريخي، إذا تم إستئناف النشاط الكروي.





وستكون أمام إبراهيموفيتش مهمة تسجيل 10 أهداف على الأقل، خلال 15 موسماً متواصلاً في مسيرته كلاعب محترف، والتي مثل خلالها أندية إنتر ميلان ويوفتوس وميلان وأياكس وبرشلونة ومانشستر يونايتد ولوس أنجلوس جالاكسي.





وإنضم إبراهيموفيتش للميلان في يناير الماضي، وتمكن من تسجيل 4 أهداف مع الفريق، في أندية جنوى وإنتر ميلان وكالياري في الكالتشيو، وتورينو في كأس إيطاليا.





ويتبقى 12 مباراة أمام إبراهيموفيتش لتسجيل 6 أهداف على الأقل، لمواصلة إنجازه الفريق، على مدار 15 موسماً متتالياً.





وقالت صحيفة " لا جازيتا ديللو سبورت " الإيطالية، أن " إبرا " سجل على الأقل 10 أهداف في بطولتي الدوري والكأس خلال 15 موسماً ماضياً، شرط خوض 10 مباريات على الأقل كل موسم.





وتمكن إبراهيموفيتش من تسجيل 460 هدفاً في 751 مباراة في مسيرته كلاعب محترف.