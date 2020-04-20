للمرة الأولى منذ 6 أسابيع.. هونج كونج لم تسجل أي إصابات جديدة بكورونا

Advertisements

أفاد بيان صادر عن مركز حماية الصحة في المدينة، أن هونج كونج لم تبلغ عن حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من ستة أسابيع، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".



حتى يوم الاثنين، ظل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس الجديد المبلغ عنها في هونج كونج عند 1025 حالة، بما في ذلك أربع حالات وفاة.



على الرغم من ذلك، يشجع حزب الشعب الجمهوري السكان على الاستمرار في الحفاظ على مسافة اجتماعية مناسبة وتجنب الأنشطة الاجتماعية مثل تجمعات الوجبات لتقليل مخاطر الإصابة بالعدوى.



وأضاف "نظرًا لأن حالة الإصابة بـ Covid-19 لا تزال شديدة وأن هناك زيادة مستمرة في عدد الحالات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم، يتم حث أفراد الجمهور بشدة على تجنب كل السفر غير الضروري خارج هونغ كونغ".



ولم تذكر هونج كونج آخر حالات إصابة جديدة في 5 مارس.

