Advertisements

للمرة الأولى منذ 6 أسابيع.. هونج كونج لم تسجل أي إصابات جديدة بكورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفاد بيان صادر عن مركز حماية الصحة في المدينة، أن هونج كونج لم تبلغ عن حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من ستة أسابيع، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

حتى يوم الاثنين، ظل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس الجديد المبلغ عنها في هونج كونج عند 1025 حالة، بما في ذلك أربع حالات وفاة.

على الرغم من ذلك، يشجع حزب الشعب الجمهوري السكان على الاستمرار في الحفاظ على مسافة اجتماعية مناسبة وتجنب الأنشطة الاجتماعية مثل تجمعات الوجبات لتقليل مخاطر الإصابة بالعدوى.

وأضاف "نظرًا لأن حالة الإصابة بـ Covid-19 لا تزال شديدة وأن هناك زيادة مستمرة في عدد الحالات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم، يتم حث أفراد الجمهور بشدة على تجنب كل السفر غير الضروري خارج هونغ كونغ".

ولم تذكر هونج كونج آخر حالات إصابة جديدة في 5 مارس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا (كوفيد-19) الصبن و هونج كونج

أخبار تهمك

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يضحي بـ6 نجوم

منذ ساعتين

"الوزراء" يكشف تفاصيل تطبيق حظر التجوال في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

فيروس كورونا يتسبب في مقاضاة محمد رمضان

منذ ساعة و 16 دقيقة

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يقترب من مانشستر يونايتد لهذا السبب

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للأطباء والتمريض على مستوى الجمهورية

منذ يوم

تناول هذا النوع.. أسماك مملحة غير ضارة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مُدوية حول موعد استئناف الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

الأخطبوط.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على عقوبات المخالفين لإجراءات "شم النسيم" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة القادمة على مصر

منذ ساعة و 16 دقيقة

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي أم الزمالك.. صفقة القرن تختار مابين القطبين

منذ حوالي 17 ساعة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

هونج كونج تسجل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا الجديد

إعلان أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا في هونج كونج

"الصحة العالمية" تحدد التسلسل الجيني لفيروس كورونا

هونج كونج تفحص أكثر من 1800 مسافر على متن سفينة سياحية

تايلاند تُبلغ عن سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

مدينة ووهان الصينية تفتتح مستشفى آخر مؤقت لمكافحة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:35 ص

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

تناول هذا النوع.. أسماك مملحة غير ضارة (فيديو)

09:46 ص

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

12:02 ص

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

06:47 م

تعرف على عقوبات المخالفين لإجراءات "شم النسيم" (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم