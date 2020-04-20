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تعرف على القناة الناقلة لمسلسل "حب عمري"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
رشا عادل
أعلنت الفنانة هاجر الشرنوبي، أن القناة الناقلة لمسلسل "حب عمري" في رمضان "روتانا"، من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها مع الفنان تامر فرج، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هاجر، على مقطع الفيديو قائلة: "حب عمري رمضان ٢٠٢٠ مريم".

مسلسل "حب عمري" تدور أحداثة في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته الفنانة أماني كمال وديانا هشام وهيثم شاكر وأحمد كرارة وتامر فرج، ويعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.

يذكر أن آخر أعمال هاجر الشرنوبي، مسلسل "طاقة حب" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنانة جيهان خليل ويسرا اللوزي وأحمد صفوت.

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