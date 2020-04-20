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إسبانيا: حالات الإصابة المؤكدة بكورونا تتجاوز 200 ألف شخص

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قالت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم الاثنين، إن عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس الجديد في البلاد تجاوز عتبة 200 ألف شخص، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضافت الصحة الإسبانية، أن عدد الحالات ارتفع إلى 200210 من 195944 حالة يوم الأحد. ووفقا لبيانات رويترز، تحتل إسبانيا ثاني أكبر عدد من الحالات التي تم تشخيصها في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن حصيلة القتلى التراكمية من الفيروس التاجي ارتفعت إلى 20852 يوم الاثنين من 20453 في اليوم السابق.

وفي وقت سابق، افاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز انه سيرفع بعض القيود على الحركة والخدمة على الرغم من استمرار ظهور الحالات الجديدة من فيروس كورونا يوميًا في البلاد.

وفي حديث صحفي في مؤتمر صحفي في عيد الفصح، يوم الأحد، حذر سانشيز الشعب الإسباني للرضا عن النفس حيث يستمر معدل الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في التباطؤ.

وقال "أريد أن أكون واضحا، نحن لا ندخل حتى المرحلة الثانية... حالة الإنذار مستمرة، وبالتالي فإن الحبس العام مستمر." موضحا ان رفع القيود، التي سيبدأ بعضها، اليوم الاثنين، سيكون تدريجيًا وقياسًا.

كانت إسبانيا واحدة من أكثر الدول تضررًا من جائحة الفيروس التاجي، مع ما لا يقل عن 166.831 إصابة و17.209 حالة وفاة حتى يوم الأحد، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وأضاف أنه سيتم وضع علامات لقياس معدل الإصابة وقدرة النظام الصحي في إسبانيا، وستحدد هذه العلامات القيود التي يجب رفعها. قبل كل شيء، إن التقدم في مكافحة الفيروس لن يعرض للخطر.

وقال سانشيز إنه يتحمل المسؤولية عن الإمدادات غير الكافية لمعدات الحماية مثل الأقنعة - لكن العالم كله لم يكن مستعدًا. "بدأت إسبانيا في ضمان توفير منهجي لهذه المواد"، وكانت تتخذ خطوات "لا توصف" لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.

في مواجهة الانتقادات المتزايدة من الأطراف الأخرى لتعامل الحكومة مع الفيروس، دعا سانشيز أيضًا إلى رد سياسي موحد - في إسبانيا وأوروبا. واقترح "صفقة كبيرة" بين الأحزاب السياسية في إسبانيا لبدء الانتعاش - وهو عرض للوحدة يضاهي تلك التي لدى الشعب الإسباني.

قال "لن تأتي كلمة من شفتي سوي الوحدة".

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