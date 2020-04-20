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القومي للبحوث يقدم نصائح هامة لتجنب أضرار الأسماك المملحة في شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:10 م
الأسماك المملحة
الأسماك المملحة
رصد المركز القومي للبحوث، عدة نصائح هامة للمواطنين بهدف تلافي الأضرار الناتجة عن تناول الأسماك المملحة في شم النسيم.

10 نصائح لتجنب أضرار الأسماك المملحة في شم النسيم، وهما كالتالي:-

1- يتم شراء الأسماك المملحة من أماكن موثوق بها تخضع للرقابة الصحية.

2- تجهز الأسماك المملحة مثل الفسيخ والسردين بتنظيفها وإزالة القشور والتخلص من الرأس.

3- نقع الأسماك التى تم تنظيفها فى عصير ليمون وخل (لجعل الوسط حامضى غير مناسب لنمو البكتيريا) لمدة قد تصل إلى 12ساعة.

4- تناول الخضروات مثل البصل الأخضر الذى يحتوى على العناصر التى تدخل فى تكوين مادة  تشبه الأنسولين وتطهير المعدة كما يحتوى على المواد المضادة للأكسدة التى تحمى الجسم من الشقوق الحرة .

5- تناول الخس الذى يحتوى على فيتامين هاء والألياف الغذائية والخيار والجزر بعد غسيلها وتنظيفها وتجهيزها.

6- تناول الملانا وهى الحمص الأخضر التى تحتوى على البروتىن النباتى والعناصر المعدنية مثل البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم كما يحتوى على المواد المضادة للأكسدة.

8- تعمل الخضروات على مساعدة الجسم فى التخلص من الملح الزائد .

8- تناول الأغذية الغنية بعنص البوتاسيوم مثل الكنتالوب والموز والبرتقال والتى تعمل على معادلة الصوديوم فى الأسماك المملحة وتحد من تأثيره.

9- شرب الماء بكثرة وتناول الأغذية ذات المحتوى المائى العالى مثل البطيخ والخس والشمام.

10 - تحديد الكمية المتناولة من الأسماك المملحة بحيث لاتزيد عن 150 جراما.

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