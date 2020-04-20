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يعشق الفن ويكره الشهرة.. ما لا تعرفه عن إبراهيم يسري في ذكرى وفاته

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:14 م
إبراهيم يسري
إبراهيم يسري
مي مرسي
يعد اليوم الإثنين 20 أبريل هو ذكرى وفاة وميلاد الفنان الراحل إبراهيم يسري، والذي قدم عدد كبير من الأعمال الفنية التي تتسم بالوقار.

درس في كلية التجارة لمدة عامين ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وانضم إلى مسرح الطليعة ولكن موهبته كانت أكبر بكثير من أعماله.

بدأ إبراهيم يسري أعماله الفنية في المسلسلات والأعمال الدرامية وأبرزها مسلسل "الشهد والدموع" الذي جسد فيه شخصية الابن الذي يعاني من أزمة نفسية بسبب ما يفعله والده ووالدته من عدم اعطاءه شخصيته كرجل ومعاملته كطفل بسبب ما يتمتعو به مال ومحاولتهم للحفاظ عليه، وأيضا دوره في مسلسل "المحروسة"، "أهلا بالسكان".

وبعد ذالك التحق بعالم السينما وقدم عدد من الأعمال ولكنها لم تكن كثيرة لأنه دائما ما كان يختار الأعمال الوقورة التي تتناسب معه ولم يسعى خلف الشهرة كما يفعل البعض ومن أهم هذه الأعمال فيلم "مرجان أحمد مرجان"،"الإرهابي"،"مصيدة الذئاب" و"فيلم ثقافي".

توفى إبراهيم يسري بعد تعرضه لوعكة صحية وفشل كلوي أدى إلى احتجازه في المستشفى لعدة أيام ودخوله العناية المركزة إلى أن وافته المنية في نفس يوم ميلاده.

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