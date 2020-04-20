الصين.. زعيم ماكاو يحذر من الاعتماد المفرط على صناعة القمار

صرح هو ايات سينج، زعيم ماكاو - المنطقة الإدارية الخاصة في الصين -، اليوم الاثنين، بأن أكبر مركز مقامرة في العالم يعتمد بشكل كبير على صناعة القمار، محذرًا من أن الأراضي الصينية تواجه تحديات حادة مع خروجها من تفشي فيروس كوونا الجديد.





وقال "هو"، في خطابه لخطة 2020، إن التركيز هذا العام سيكون على التعامل مع الوباء والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية معيشة المواطنين في المنطقة الإدارية الخاصة، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "يجب أن نكون مدركين تمامًا للمشاكل والتحديات التي تواجه تطوير ماكاو. لقد بدأت تظهر بعض المشاكل الهيكلية والعميقة الجذور وتؤثر على التنمية المستدامة للاقتصاد الاجتماعي".





وأردف "هو"، أن الفيروس "كشف بشكل كامل الضعف والمخاطر الهائلة لاعتماد اقتصاد ماكاو المفرط على سياحة القمار."





كما قال "هو"، إن الحكومات السابقة بذلت جهودًا لتعزيز التنمية الاقتصادية المتنوعة على مر السنين ولكن النتائج "لم تكن واضحة".





وأوضح، أن الصناعات الثقافية والإبداعية التي تعهدت الحكومة بتشجيعها تمثل أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة القمار التي تزيد عن 50٪.





ستنفق الحكومة أكثر من 50 مليار باتاكا (6.27 مليار دولار) لمواجهة الوباء. ولدى ماكاو 45 حالة من فيروس كورونا COVID-19 حتى الآن.





على الرغم من أن الكازينوهات في ماكاو أعيد فتحها بعد تعليق لمدة أسبوعين في فبراير، فقد تراجعت الإيرادات بين 80-90 في المائة، متأثرة بالقيود واللوائح الصحية.





حظرت المستعمرة البرتغالية السابقة دخول زوار البر الرئيسى للصين وهونج كونج وتايوان المجاورتين الذين سافروا إلى الخارج فى الـ 14 يوما السابقة. ويشكل الزوار من منطقة الصين الكبرى أكثر من 90 في المائة من سياحها.





تحصل الحكومة على أكثر من 80 ٪ من عائدات الضرائب من صناعة الألعاب ، التي توظف حوالي ثلاثة أرباع سكان الإقليم البالغ عددهم 600,000 نسمة، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.