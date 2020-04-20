شاهد بالفيديو.. ماذا تفعل هيفاء وهبي مع والدتها بحديقة منزلها؟

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت هيفاء، خلال مقطع الفيديو من داخل حديقة منزلها تمارس الرياضة برفقة والدتها مرتدين "ملابس رياضية وكمامات".وعلقت هيفاء، على مقطع الفيديو قائلة:"انهض تحرك تمارس الرياضة مع والديك واقاربك في المنزل خلال الالحجر المنزلي ساعدهم على البقاء نشطين وتعزيز مناعتهم كان مليئًا بالطاقة والحب والضحك".وأضافت:" متابعيني الأحباء تدربت مع امي ويجب عليك أيضًا ارشحكم جميعصا للتدريب مع والديكم اقرباكم في المنزل شاركوا فيديوهاتكم من خلال الاشارة لي على انستا استوري".