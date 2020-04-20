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شاهد بالفيديو.. ماذا تفعل هيفاء وهبي مع والدتها بحديقة منزلها؟

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيفاء، خلال مقطع الفيديو من داخل حديقة منزلها تمارس الرياضة برفقة والدتها مرتدين "ملابس رياضية وكمامات".

وعلقت هيفاء، على مقطع الفيديو قائلة:"انهض تحرك تمارس الرياضة مع والديك واقاربك في المنزل خلال الالحجر المنزلي ساعدهم على البقاء نشطين وتعزيز مناعتهم كان مليئًا بالطاقة والحب والضحك".

وأضافت:" متابعيني الأحباء تدربت مع امي ويجب عليك أيضًا ارشحكم جميعصا للتدريب مع والديكم اقرباكم في المنزل شاركوا فيديوهاتكم من خلال الاشارة لي على انستا استوري".

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📢📢Get up and get moving, exercise with your parents and relatives at home during this #quarantine. Help them stay active and boost their immunity 🏃🏽🤸🏼‍♂️🏃🏽‍♀️🧘🏽 . 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗠𝗢𝗠 𝘄𝗮𝘀 𝗳𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆, 𝗹𝗼𝘃𝗲 & 𝗹𝗮𝘂𝗴𝗵𝘁𝗲𝗿!😎 @hnasr10 I accepted the #trainwiththeelders challenge 👏🏻👏🏻 My beloved followers, I trained with my mom and you should too! I nominate all of you to train with your parent/relative at home 𝙨𝙝𝙖𝙧𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤𝙨 😁 𝙗𝙮 𝙩𝙖𝙜𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙢𝙚 𝙤𝙣 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙖 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 #trainingwithfamily #Trainwithyourparents #Trainwithyourrelatives

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