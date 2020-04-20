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إيران: ارتفاع أعدد وفيات فيروس كورونا إلى 5.209 شخص

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهانبور في بيان على التلفزيون الحكومي، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى من تفشي الفيروس الجديد في إيران وصل إلى 5209 يوم الاثنين مع 91 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال إن العدد الإجمالي للحالات التي تم تشخيصها لفيروس كورونا الجديد في إيران، الدولة الشرق أوسطية الأكثر تضررا من تفشي المرض، بلغ 83505 حالة.

وفي وقت سابق، رفعت إيران قيود فيروسات كورونا في العاصمة، طهران، للاعمال منخفضة المخاطر مثل متاجر الملابس ومحلات الكتب، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

تم رفع القيود في المحافظات الأخرى في 11 أبريل.

وقالت السلطات إن الاعمال عالية المخاطر، مثل الصالات الرياضية ودور السينما ومراكز التسوق ستظل مغلقة.

يوم الجمعة، عندما تم الاحتفال بيوم الجيش في البلاد، وضع الجيش الإيراني "عرض للخدمة"، بدلًا من العرض العسكري المعتاد، تضامنا مع الفرق الطبية التي عملت خلال الوباء، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية

وأفادت وكالة أنباء برس تي في التي تديرها الدولة بأن المسيرات جرت في جميع أنحاء البلاد وتضمنت بعض معدات الجيش المستخدمة للمساعدة في مكافحة تفشي المرض، بما في ذلك المستشفيات المتنقلة ومعدات التطهير والمركبات المصممة خصيصا.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية أفرادًا يقومون بتطهير محطات القطارات والساحات والأماكن العامة الأخرى.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جاهانبور في التلفزيون الحكومي إن 89 حالة وفاة في ايران يوم الجمعة جعلت اجمالي عدد الضحايا في انحاء البلاد الى 4958 حالة وفاة.

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كورونا في ايران فيروس كورونا (كوفيد-19) إيران

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