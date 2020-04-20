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الليلة.. حفل "أون لاين" لصندوق مكافحة الإدمان على "فيس بوك"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
آيات عامر
ينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مساء اليوم الاثنين، حفلة غنائية تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات‬".

وقالت الوزارة فى بيان صحفي اليوم، ‬‫إنه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد سيتم بث الحفلة الكترونيا "أون لاين" الساعة 9 مساء من خلال الصفحة الرسمية  للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من هنا ، والتي يصل عدد المتابعين لها إلي ما يقرب من 2 مليون متابع، منهم أكثر من 86% من الشباب، وذلك تجنبا لأى تجمعات وكإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.‬
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‫وسيقوم الفنان أحمد جمال بإحياء الحفل متطوعا "أون لاين" وبث رسائل توعوية للشباب بالبعد عن الإدمان والتعاطي وإبراز آثاره السلبية في ظل إلتزام الشباب والمتعافين المنازل حاليا  كإجراء إحترازى من إنتشار فيروس كورونا منها أغنية  "قوم اختار حياتك  و"أنت أقوى.. قدامك لسه العمر طويل.. والدنيا الحلوة بتستناك.. دى خطوة ماتستناش تأجيل متخليش ضعفك يتحداك.. أنت أقوى من طريق مافيهوش أمل مالهوش نهاية".

حيث تهدف الحفلة إلى حث الشباب على الابتعاد عن تعاطي المخدرات من خلال رسائل توعوية بالبعد عن الإدمان والتعاطي وإبراز آثاره السلبية، وأيضا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"  ودور الصندوق في دعم رغبات العلاج من تعاطي المخدرات بالمجان، وفي سرية تامة‬‪.‬

‫من جانبه أوضح  عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- حرص الصندوق على تنظيم فاعليات وحفلات لمناهضة الإدمان وإبراز أضرار تعاطى المواد المخدرة، بمشاركة الآلاف من الشباب والمتطوعين لدى الصندوق، وانه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ، سيتم بث الحفلة الغنائية "أون لاين" كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بجانب أيضا  الاستمرار في تقديم جلسات الدعم النفسي للمتعافين  "أون لاين " للحد من الانتكاسة اثناء تواجدهم بالمنازل.
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‫وفى نفس السياق يواصل الصندوق بث جلسات العلاج الجماعي للمتعافين "أون لاين " وهى عبارة عن مجموعة من المهارات الحياتية التى تساعدهم على التخلص من سلوكيات الإدمان واستمرارهم في التعافي والحد من الانتكاسة، فى ظل وجودهم فى المنازل لفترات طويلة.

حيث كانت تتم هذه الجلسات داخل المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، وأنه منعا للتجمعات كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا يتم حاليا تنظيم جلسات العلاج الجماعى خلال تواجد المتعافين فى منازلهم دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفيات، بجانب استمرار تقديم  الدعم النفسي للمتعافين من تعاطى المخدرات، حيث يتم توجيه رسائل لهم  وأنهم أبطال حقيقيين وبذلوا جهدا كبيرا خلال رحلة التعافي، ويجب الحفاظ على مكتسبات التعافى تحت أى ظروف، وأنه يمكن التواصل مع الصندوق من خلال الخط الساخن" 16023" على مدار 24 ساعة  لتقديم  كافة الخدمات والمشورة فى أى وقت أو من خلال  متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين. ‬
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‫وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، كان قد أعلن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع علي مستوي الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعى والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن‬‪.



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