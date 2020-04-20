الليلة.. حفل "أون لاين" لصندوق مكافحة الإدمان على "فيس بوك"

‫وسيقوم الفنان أحمد جمال بإحياء الحفل متطوعا "أون لاين" وبث رسائل توعوية للشباب بالبعد عن الإدمان والتعاطي وإبراز آثاره السلبية في ظل إلتزام الشباب والمتعافين المنازل حاليا كإجراء إحترازى من إنتشار فيروس كورونا منها أغنية "قوم اختار حياتك و"أنت أقوى.. قدامك لسه العمر طويل.. والدنيا الحلوة بتستناك.. دى خطوة ماتستناش تأجيل متخليش ضعفك يتحداك.. أنت أقوى من طريق مافيهوش أمل مالهوش نهاية".

‫وسيقوم الفنان أحمد جمال بإحياء الحفل متطوعا "أون لاين" وبث رسائل توعوية للشباب بالبعد عن الإدمان والتعاطي وإبراز آثاره السلبية في ظل إلتزام الشباب والمتعافين المنازل حاليا كإجراء إحترازى من إنتشار فيروس كورونا منها أغنية "قوم اختار حياتك و"أنت أقوى.. قدامك لسه العمر طويل.. والدنيا الحلوة بتستناك.. دى خطوة ماتستناش تأجيل متخليش ضعفك يتحداك.. أنت أقوى من طريق مافيهوش أمل مالهوش نهاية".

حيث تهدف الحفلة إلى حث الشباب على الابتعاد عن تعاطي المخدرات من خلال رسائل توعوية بالبعد عن الإدمان والتعاطي وإبراز آثاره السلبية، وأيضا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" ودور الصندوق في دعم رغبات العلاج من تعاطي المخدرات بالمجان، وفي سرية تامة‬‪.‬





‫من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- حرص الصندوق على تنظيم فاعليات وحفلات لمناهضة الإدمان وإبراز أضرار تعاطى المواد المخدرة، بمشاركة الآلاف من الشباب والمتطوعين لدى الصندوق، وانه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ، سيتم بث الحفلة الغنائية "أون لاين" كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بجانب أيضا الاستمرار في تقديم جلسات الدعم النفسي للمتعافين "أون لاين " للحد من الانتكاسة اثناء تواجدهم بالمنازل.

‫ ‬