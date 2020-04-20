Absher | رابط سريع للاستعلام عن مخالفة حظر التجوال في السعودية والاعتراض عليها عبر منصة أبشر وزارة الداخلية ( عقوبات صارمة ) | Inquire now





مخالفة حظر التجوال في السعودية | أعلن حساب الأمن العام السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عن طرقة الاستعلام عن مخالفة حظر التجوال في السعودية والاعتراض عليها عبر منصة أبشر وزارة الداخلية.





وتأتي هذه المخالفات لحث المواطنين على الالتزام بقرار حظر التجوال والجلوس في المنازل بعد فرضه في المدن والمناطق السعودية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





مخالفة حظر التجوال في السعودية

وأقرت وزارة الداخلية السعودية، عقوبات وغرامات صارمة على مخالفين حظر التجوال حيث تصل الغرامة المالية لمن يخرق حظر التجول للمرة الأولى 10.000 آلاف ريال سعودي وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة وقد تصل العقوبات إلى السجن، لذلك دشنت وزارة الداخلية الأمن العام الاستعلام والاعتراض عن المخالفات من خلال الدخول إلى بوابة أبشر، حيث أكدت أن تقديم الاعتراض لا ينظر له إلا بعد مرور شهر من تسجيل المخالفة.





الاستعلام عن مخالفة حظر التجول عبر أبشر

وضح الأمن العام في تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الطريقة الصحيحة للاستعلام عن مخالفة حظر التجول عبر الدخول إلى منصة أبشر واتباع التالي:





- الدخول إلى منصة أبشر عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- سجل الدخول للمنصة برقم الهوية وكلمة المرور والرمز الظاهر.





- إدخال كود التحقق المرسل للهاتف الجوال.





- من القائمة في الأعلى اختار خدماتي ثم استعلامات.





- اختار المخالفات.





- تظهر المخالفات في الصفحة أو في صفحة المخالفات المرورية.





وللتقديم اعتراض على مخالفة حظر التجول على النحو التالي :





- الدخول إلى منصة أبشر عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ) . الدخول إلى منصة أبشر





- تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور والرمز المرئي وكود التحقق الذي يصل للهاتف المحمول.





- من خدماتي اختار الخدمات العامة.





- ثم اختار الرسائل والطلبات.





- تعبئة الخانات بالمعلومات اللازمة.





- اختيار الجهة المرسل إليها وإرسال.





وتأتي هذه الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين والمقيمين للاستعلام عن مخالفات حظر التجول والاعتراض عليها، وكانت قد شددت وزارة الداخلية على ضرورة احترام القوانين التي تقضي بالالتزام بقوانين حظر التجول وكانت قد ألقت السلطات السعودية على عدد من المواطنين والمقيمين قاموا بخرق حظر التجول في عدد من المناطق السعودية لإيقاع عليهم العقوبات.



