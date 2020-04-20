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الصين: الولايات المتحدة ليست عدوا لنا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قينغ شوانغ، للصحفيين، اليوم الاثنين، بأن الصين ليست عدوا لأمريكا ردا على الانتقادات الأمريكية لشفافية الصين بشأن الفيروس، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وقال قنغ، في مؤتمر صحفي "بعض الأمريكيين يجب أن يكونوا واضحين بشأن هذا: الصين ليست عدوهم.. يجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف معا لكسب المعركة ضد الفيروس."

وأضاف: "أن مهاجمة الصين وتلطيخ سمعتها لن يستعيد الوقت الضائع أو يحافظ علي الأرواح.. نأمل أن يحترم هؤلاء الناس في الولايات المتحدة الحقائق والعلم والإجماع الدولي. يجب أن يتوقفوا عن مهاجمة الصين وإلقاء اللوم عليهم، والتوقف عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة، والتركيز أكثر على الاحتواء المحلي والتعاون الدولي."

يوم الأحد، قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تريد إرسال محققين إلى الصين، لكن رُفضت الطلبات السابقة للقيام بذلك.

كما دعا قنغ المجتمع الدولي إلى "التعاون معًا بدلًا من توجيه أصابع الاتهام لبعضهم البعض أو حتى المطالبة بالتعويض"، مشيرًا إلى تقارير مفادها أن المشرعين الجمهوريين في الولايات المتحدة قدموا تشريعًا الأسبوع الماضي يسمح للأمريكيين بمقاضاة حكومة الصين بشأن معلومات خاطئة عن الفيروس.

بالإضافة إلى ذلك، قال قنغ إن دعوة أستراليا إلى "مراجعة مستقلة" لكيفية بدء الفيروس في الصين "كانت غير محترمة". وحث استراليا على بذل المزيد من الجهد لتحسين العلاقات الثنائية، وخاصة التعاون الثنائي في مكافحة الوباء، بدلا من "ترديد اصداء دولة معينة واتباع خطواتها من أجل الدعاية للقضية".

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