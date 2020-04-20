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محافظ القاهرة يتابع غلق الحدائق العامة والمنتزهات في شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:26 م
الجولة
الجولة
إسماعيل منطاوي
أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، جولة تفقدية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شم النسيم والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والتى تشمل غلق الحدائق العامة والمتنزهات والمحال التجارية والمولات.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين واستجابتهم وإلتزامهم بالقرارات والتوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم والإحتفال بهذه المناسبة مع اسرهم في المنازل.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية و كل المتنزهات والحدائق العامة وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات والإلتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل أتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهرى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور وخاصة في الشوارع المطلة على كورنيش النيل لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام باستغلال توقف الحركة اليوم فى تكثيف عمليات تطهير وتعقيم المركبات وشملت جولة محافظ القاهرة كورنيش النيل والحديقة الدولية وأحياء المناطق الشرقية والغربية والشمالية .

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومسئولي هيئة نظافة القاهرة، باستمرار حملات ازالة القمامة صباحًا ومساء، مع التركيز على استغلال فترة الحظر في تكثيف أعمال إزالة المخلفات، بالإضافة إلى أعمال تطهير وتعقيم شوارع العاصمة المستمرة يوميا.

وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات، أن حملات النظافة ورفع للقمامة، تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وبدأت محافظة القاهرة عملية اصطفاف يومي بمناطق القاهرة الأربعة لعمال ومعدات النظافة خلال فترة الحظر تليها حملات مكثفة بكافة الأحياء لرفع تراكمات القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع، حيث أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الحملة التى انطلقت مساء أمس بالمنطقتين الغربية والشمالية وشملت شوارع عابدين والموسكى والترعة البولاقية وخلوصى وروض الفرج ودوران شبرا والخلفاوى والساحل.

حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية 

وقرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية التي كانت تعقد خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. 

وطالب المحافظ، وفقا لبيان صحفي الثلاثاء، نوابه ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات، لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان المعظم خاصة وأن هذه الفعاليات تضم تجمعات كثيفة حرصا على سلامة المواطنين. 

إخلاء العتبة من الباعة الجائلين 

وأخلت محافظة القاهرة، بالتنسيق مع قوات الشرطة، ميدان العتبة، ومنطقة الموسكي، من الباعة الذين تسللوا مرة أخرى، بعد أن كان تم إخلائهم ضمن الإجراءات الوقائية لمنع لانتشار فيروس كورونا المستجد. 

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ميدان العتبة، ورافقه اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائبه للمنطقة الغربية، والقيادات الأمنية لمديرية أمن القاهرة، وذلك لمتابعة رفع الباعة الجائلين. 

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يوم شم النسيم منع التجمعات رفع باعة جائلين بوابة الفجر الفجر الخيام الرمضانية الحدائق العامة

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