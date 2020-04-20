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غرفة فض المنازعات تلزم لاعب النصر السابق بدفع غرامة مالية للفيصلي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:27 م
إبراهيم غالب
إبراهيم غالب
أمل الحلفاوي
ألزمت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم غالب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي السابق، بدفع مبلغ 300 ألف ريال إلى ناديه، حسب ما أوضحت تقارير صحفية سعودية.

هذا المبلغ يمثل قيمة الاتفاق بين غالب وإدارة الفيصلي على العقد المبرم بينهما في الانتقالات الصيفية الماضية. 

إبراهيم غالب كان قد انتقل إلى صفوف الفيصلي في شهر يونيو الماضي، بعد نهاية عقده مع النصر.

وانتظم غالب في التدريبات لعدة أيام مع الفيصلي، ولكنه بشكل مفاجئ انقطع وطلب فسخ العقد، بحجة أنه سيقوم بعملية تنظيف للركبة، ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أشهر. 

وأبدت إدارة الفيصلي رفضها لهذا الطلب، وطلبت من اللاعب دفع مبلغ مقدم العقد بعد فسخه من طرف واحد، قبل أن تطلب كامل مبلغ الصفقة "مليون و600 ألف ريال"، تمثل رواتب غالب لمدة عام. 

وفي تصريحات صحفية، قال فيصل الشبرمي، وكيل أعمال غالب، أن العقد المبرم بين موكله ونادي الفيصلي تم فسخه، واللاعب جاهز تماما للعودة إلى المشاركة في المباريات والتدريبات.

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