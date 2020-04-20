القوى العاملة تكشف حقيقة إطلاق المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة

جددت وزارة القوي العاملة، نفيها لما أثير عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من المغرضين وأهل الشر على خلاف الحقيقة، من أن وزارة المالية أطلقت رابط للتسجيل لمرحلة ثانية لفئة العمالة غير المنتظمة.

وقام المكتب الإعلامي بوزارة القوي العاملة، وفقا لبيان صحفي، اليوم الاثنين، بالتواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي قام بدورة بالتواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أي روابط إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن هذا الرابط مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق.





وتهيب وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشيرة إلي أن هدف المغرضين وأهل الشر إفساد المشهد الحضاري الذي تم فيه صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه تصرف علي مدي 3 أشهر بإجمالي 1500 جنيه، وهو نتاج الجهود التي قامت بها الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المعنية، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية تجنبا لحدوث ما يعكر صفو هذا العمل.





ولفت الوزارة إلى أنه مراعاة للظروف الطارئة التي حالت دون صرف المنحة خلال الأيام التي حددت من 13 إلي 16 أبريل الجاري، فقد تم تخصيص أيام 26 و27 و28 و29 و30 أبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ 24 ساعة.





وأكدت الوزارة للمواطنين أن أي بيان رسمي يصدر عن الحكومة سوف يتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلا عن موقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وفى كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.









القوى العاملة: لا إصابات جديدة لمصريين بالأردن عدا الحالتين المعلن عنهما مسبقا









تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أكد المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أن مسئول بالجوازات بالمملكة العربية السعودية لافت أن تأشيرة الخروج والعودة مفتوحة ولم تنتهي صلاحيتها بانتهاء 30 يوما، ويستطيع المقيم فى إجازة بمصر تمديدها عقب إعلان المملكة فك الحظر وفك تعليق رحلات الطيران والرحلات الجوية واعلان وزارة الصحة عن انتهاء فيروس كورونا المستجد ، ويتم رفع تعليق قدوم الرحلات الدولية ، وسيتم التمديد وفق المتطلبات للمتأثرين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمنع تفيشي هذا الفيروس مع استثنائهم من المدة وبغض النظر عن انتهاء صلاحية الإقامة.



